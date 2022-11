Genève reconnaissante – Jean-Pierre Greff quitte la HEAD avec une médaille Les autorités de la Ville de Genève tiennent à honorer le directeur de la Haute École d’art et de design avant son départ à la retraite. Pascale Zimmermann Corpataux

Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD, quitte ses fonctions à la fin de l’année. LUCIEN FORTUNATI

Quinze ans d’engagement, d’exigence et de travail acharné, voilà de quel métal est faite la Médaille Genève reconnaissante 2022 que la Ville de Genève, sur proposition de la maire Marie Barbey-Chappuis, va remettre à Jean-Pierre Greff.

Le directeur de la Haute École d’art et de design (HEAD) est salué pour avoir tout d’abord, en 2004, pris les rênes de ce qui s’appelait encore l’École supérieure des beaux-arts de Genève (ESBA), puis pour avoir porté le projet menant, en 2007, à la naissance de la HEAD, fusion des écoles genevoises d’art et de design.

«Jean-Pierre Greff a donné à la HEAD une renommée internationale, en Europe et au-delà.» Le Conseil administratif de la Ville

Durant les années qui ont suivi, Jean-Pierre Greff «a donné à cette institution une renommée internationale, en Europe et au-delà, grâce à la qualité du programme pédagogique et artistique de celle-ci. […] La HEAD-Genève est aujourd’hui une école reconnue, en mouvement perpétuel», affirment les autorités de la Ville, «et profondément ancrée dans le tissu professionnel et la vie de la cité, à laquelle elle participe significativement en multipliant les partenariats avec des institutions culturelles et des entreprises.»

