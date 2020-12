Justice vaudoise – Jean-Pierre Fanguin accusé de conduire sans permis Le phénomène des réseaux sociaux exhibait de belles voitures mais n’aurait pas eu le droit de les conduire, selon le Ministère public. Il s’en défend. Procès prévu en janvier. Jérôme Cachin

Jean-Pierre Fanguin, ici à l’arrière d’un véhicule, dans une vidéo datant du mois d’août. DR

Jean-Pierre Fanguin est renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour avoir conduit sans permis. Il est aussi accusé de violation simple des règles de la circulation et usage abusif de permis et de plaques. La star vaudoise des réseaux sociaux, qui invite les internautes à apprendre à gagner beaucoup d’argent, est dans le collimateur de la justice après avoir commis plusieurs fautes. «Cette décision n’est en aucun cas justifiée», se défend-il.

«Il aurait été bien inspiré d’utiliser davantage les transports publics.» Gabriel Moret, procureur