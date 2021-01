Hommage – Jean-Pierre Bacri, adieu à un râleur magnifique Acteur et dramaturge, scénariste de nombreux films à succès, ex-compagnon d’Agnès Jaoui, il a été emporté par un cancer à l’âge de 69 ans. Pascal Gavillet

Disparu ce 18 janvier, Jean-Pierre Bacri, ce comédien qu’on aimait tant voir râler à l’écran. LAURENT GUIRAUD

Plus il râlait et plus on l’aimait. Sa mauvaise humeur caractérisée était un bonheur. Elle était au moins à l’égal de sa plume, caustique, piquante, et surtout pleine de bon sens. Jean-Pierre Bacri va nous manquer et ce n’est pas une formule. L’homme, l’acteur, le scénariste, était unique, irremplaçable. Durant près d’une trentaine d’années, il aura représenté une tendance affirmée du cinéma français, celle où l’engagement devient le moteur d’un humour vachard, sans complexe mais discret, que plusieurs grands films de sa compagne Agnès Jaoui auront porté à bout de bras.