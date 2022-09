Livres, BD etc. – Jean-Paul Dubois en BD, Sally Rooney en vitrine et Churchill chez Desarzens Quoi de neuf sous les piles de «Cher connard»? Tronchet adapte un merveilleux roman, les «Normal People» récidivent et Winston investit la littérature romande. Cécile Lecoultre

Licencié par sa femme… tout un poème du quotidien dans «La vie me fait peur», tiré du roman de Jean-Paul Dubois (Ed. de l’Olivier). DR

«La vie me fait peur»… mais pas avec Tronchet

Adaptation «Un dessin élégant, joyeux et mélancolique», argumente son éditeur à propos du trait de Christian Durieux dans «La vie me fait peur». Tellement vrai. Avec un graphisme et des couleurs tendres, l’auteur de «Pacific Palace»(un autre bijou récent) est à son sommet dans ce récit complet tiré d’un roman de Jean-Paul Dubois.

Tronchet et Dubois, une fusion naturelle dans l’humanisme et l’ironie. DR

Inspiré, Didier Tronchet signe le scénario de cette adaptation. Une histoire intimiste et incarnée, qui suit les détours de l’existence d’un trentenaire à la dérive. Dans l’ombre d’un père farfelu et apparemment désinvolte, perçu comme un illusionniste inconstant, Paul se laisse porter par les événements. Au fil du temps, des rencontres et des deuils, il effectuera peu à peu l’apprentissage du lâcher-prise.

Touchant et indispensable. PMU

Superbe transition du roman à la BD.

«Un Noël avec Winston» Churchill sort du placard

Corinne Desarzens réinvente son Churchill. DR

Biographie Écrire sur Winston Churchill, l’homme providentiel qui a guidé l’Angleterre durant les années sombres de la Seconde Guerre mondiale? Que d’encre déjà engagée sur le premier ministre, l’animal politique, l’orateur hors pair, écrivain et peintre.

Mais c’est un Winston très personnel que Corinne Desarzens restitue ici. Pas de biographie linéaire, des moments picorés de la vie du «vieux lion», de l’enfant délaissé à l’atmosphère de la conférence de Yalta, de son manoir de Chartwell à sa méthode pour retenir 1700 discours, des bons mots qui fusent au contenu des assiettes (jamais végétariennes…).

Car «Winston, Winston Churchill, c’est Noël. Noël à lui tout seul.» Le redécouvrir sous la plume de cette grande styliste aussi, c’est Noël. CRI

«Une heure de ferveur» La petite musique de Muriel Barbery

Muriel Barbery a passé plusieurs années au Japon après le succès retentissant de «L’élégance du hérisson», une sagesse qui prévaut dans «Une heure de ferveur», imprégné de délicatesse nippone. DR

Comme un haïku En lice pour le Prix Goncourt, «Une heure de ferveur» murmure la petite musique de Muriel Barbery avec une douceur si féroce que les vanités du monde ne semblent pouvoir atteindre. Devenue célèbre avec le triomphe de «L’élégance du hérisson», l’auteure a retrouvé la paix en se réfugiant sur d’autres continents. Toujours plus japonisante, plus secrète, la romancière achève le diptyque entamé avec «Une rose seule», esquissant le père de l’héroïne, lui donnant une deuxième chance.

Une poésie infinie respire dans ce roman sur la mort au charme cruel et fragile. DR

Haru, marchand d’art prospère, se meurt, se souvient de ses frasques de noceur assidu, de ses béances de paternel fuyant. Son goût exquis le sauve de la vulgarité, pas de la solitude qui écarte «dans des rêves ténébreux» ses amis, intimes ou connaissances. Les années se déroulent et passent, soudain tout serait déjà terminé… et non, pourtant. Suspendu dans le temps immobile de la mémoire, le moment s’incruste.

Etrange phénomène que provoquent les textes de la Française intoxiquée jusqu’à l’ivresse de culture nippone. Les morts précoces gravitent sans douleur dans l’orbite de son héros, lui s’accroche, gratte la vie jusqu’à l’os et charme en poète implacable et fragile de la condition humaine. Un petit bonheur d’écriture. CLE

«Où es-tu, monde admirable» Sally Rooney, la «millénium» qui se soigne

Troisième épisode de la vie de trentenaire en ce 21e s. DR

Générationnel Sally Rooney s’en moque elle-même, la jeune Irlandaise ne comprend pas toujours pourquoi le monde entier s’est entiché de ses romans depuis 2019. «Normal People» et «Conversations entre amis», adaptés en série, promus best-sellers dans la foulée, lui valent des éloges qui lui semblent un peu encombrants, assez lourds du moins, pour souligner en préface de son troisième ouvrage, qu’elle se sait «parfaitement être un petit, un tout petit écrivain».

Son éditeur a cru malin de se fendre d’une citation de Sarah Jessica Parker pour inciter à l’achat: «Lu en une heure!» Est-ce par compensation que la trentenaire a choisi pour titre un vers bien empesé de l’Allemand Schiller, «Où es-tu, monde admirable»? Qu’importe. L’anecdote reflète au fond le bric-à-brac mental d’une œuvre qui part à la découverte de son siècle avec une curiosité teintée de scepticisme, de lucidité pervertie par l’envie d’utopie.

Alice, l’alter ego de Sally Rooney, a quitté Dublin, accablée par le succès de son roman, pour terrer sa dépression en anonyme dans un village perdu. La jeune femme converse par e-mail avec sa meilleure amie Eileen, assistante dans un magazine littéraire dont les frustrations percent sous l’écorce urbaine. Puis il y a Simon, l’ami d’enfance, et aussi Félix, le mec d’un site de rencontre. La ruche babille, fait l’amour, refait le monde, puis refait l’amour.

«Si les romanciers écrivaient sur leur existence avec honnêteté, personne ne lirait de romans – et à juste titre!» Sally Rooney, romancière

Malgré ce ballet scintillant, la chroniqueuse du vide atmosphérique l’avoue, les interrogations existentielles commencent à pourrir son inspiration. Miles Davis n’adoucit plus ses mœurs, pas plus que le luxe du cocon dispensé par ses royalties. «Même à supposer que la beauté de «Kind of Blue» soit objectivement supérieure à celle d’un sac à main Chanel, ce qui, d’un point de vue philosophique, reste à prouver, quelle importance?»

Toujours dans les problèmes de riches, les filles consultent leur horloge biologique, les garçons s’inquiètent de leur libido. «Quand on a fait l’amour, est-ce que ça t’a plu ? Est-ce que je t’ai fait mal ? M’aimes-tu ? M’aimerais-tu toujours ?» Rien de plus banal mais le glisser dans la conversation d’un livre, voilà qui peut sembler singulier. Car comme le remarque dans un éclair de lucidité Sally Rooney, «si les romanciers écrivaient sur leur existence avec honnêteté, personne ne lirait de romans – et à juste titre!» C’est sans doute dans ce léger décalage entre la fiction et la réalité que gît le talent de la donzelle. Ou alors dans ce néant abyssal tendu entre deux pôles.

D’un côté, dit-elle, «je suis en bonne santé, j’ai un compagnon, on est à l’abri du besoin». De l’autre, s’empresse d’ajouter son Dr Jekyll, «je suis une idiote qui a fondu en larmes parce qu’elle n’arrivait à répondre à aucune des premières questions de l’émission «University Challenge». Est-ce un modèle adéquat pour un enfant?» Ça sent un prochain épisode.

Cécile Lecoultre

