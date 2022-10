Retour sur le banc – Jean-Michel Aeby, à Bienne pour faire durer les choses L’entraîneur genevois rebondit chez l’avant-dernier de Promotion League. Ses deux dernières expériences s’étaient arrêtées abruptement. Florian Vaney

Jean-Michel Aeby. FLORIAN CELLA

Il faut regarder au-delà du classement. Le FC Bienne n’a de cancre que sa 17e place (sur 18) en Promotion League. Il n’est pas un petit de troisième division. Son président se verrait bien en Challenge League à moyen terme et il n’y a pas vraiment écrit «relégables» sur le front des noms couchés chaque week-end sur la feuille de match. Le fait est que ce n’est pas cette saison, sauf grande surprise, que les Biennois batailleront pour les premières places. Et ça, ça change Jean-Michel Aeby.

Depuis mercredi, les Seelandais peuvent l’appeler «coach». Selon le «Journal du Jura», le Genevois a accepté de remplacer Edvaldo Della Casa, fraîchement remercié après avoir repris l’équipe cet été. Aeby s’est forgé une réputation de chasseur de promotions, après avoir fait monter Étoile Carouge en Promotion League, puis Yverdon et Bellinzone en Challenge League. Mais aussi celle d’homme à qui l’on retire vite sa confiance une fois qu’on a eu ce qu’on attendait de lui.

Le contexte est tout différent, même si la pression des résultats est une constante dans le football. Ici, pas de boss tout permis prêt à vous menacer violemment dans ses mauvais jours, comme à Bellinzone. À une autre époque, avant la faillite, Jean-Michel Aeby s’était déjà lié au destin du FC Bienne. L’aventure avait duré 26 matches de Challenge League, lors de l’exercice 2014-2015. Un de plus que ses passages au Tessin et à Yverdon. Si les résultats suivent, ce qui est rarement un problème ces dernières années avec «JMA», l’histoire pourrait bien s’étendre un peu plus cette fois.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

