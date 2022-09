A Thonex – Jean-Marc Bessire apprivoise l’océan Tous les jours, les poissons choisis à Lorient par visioconférence débarquent dans la cuisine du Cigalon. Alain Giroud



Jean-Marc Bessire, le chef et Corinne Bessire, son épouse.



Steeve Iuncker-Gomez

Inutile d’entreprendre un voyage en Bretagne! La pêche ramenée chaque matin par les marins de Lorient se retrouve dans les assiettes de Jean-Marc Bessire le lendemain. Il les choisit par visioconférence lors de la criée en collaboration avec son mareyeur Patrick. «Cela me permet de proposer, outre la carte fixe, une dizaine de mets représentant le marché du jour», explique le chef étoilé du Cigalon. Une marée d’extrême fraîcheur traitée avec autant de talent que d’originalité. Jean-Marc Bessire travaille en effet les produits de la mer en réalisant des cuissons d’une grande précision et ses associations parfois étonnantes de saveurs et de textures leur donnent une dimension culinaire remarquable.