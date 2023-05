Un poète français s’est éteint – Jean-Louis Murat, de jadis à jamais Décès du prolixe chanteur auvergnat, romantique invétéré, butor médiatique et farceur occasionnel. Hommage. Boris Senff

Le chanteur Jean-Louis Murat aux Francofolies de La Rochelle en 2014. AFP

Cumulant finesse et truculence, le chevalier Jean-Louis Murat pouvait arborer toutes sortes d’armures pour imposer, et protéger, son art de la chanson. Celle, rutilante, d’un paladin du fin’amor à l’érotisme effilé. Celle, cabossée, d’un rufian prompt à la réplique dévastatrice. Celle, moirée, d’un roi de la nuance aussi poétique que narrative. Et celle, multicolore, d’un bouffon aux pointes ajustées… Toutes ont été percées par l’adversité, si l’on en croit son ancienne maison de disques, Pias, qui annonçait ce jeudi son décès, à l’âge de 71 ans.