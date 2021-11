CONCOURS | 20 x 2 billets – Jean-Louis Aubert Gagnez 20 x 2 billets pour le concert de Jean-Louis Aubert le 28 novembre à 20h à l'Arena Genève.

Jean-Louis Aubert DR

L’ex-chanteur de Téléphone revient sur scène avec des hologrammes

Un rendez-vous qui s’annonce extraordinaire : entre performances live et moments intimes, avec pour fil conducteur la poésie, la générosité et l’émotion.

Jean-Louis Aubert ajoute un nouveau chapitre à sa carrière musicale avec la sortie prochaine d’un album « Refuge » et une nouvelle tournée : OLO TOUR. A cette occasion, une scénographie inédite a été imaginée grâce à un dispositif unique au monde : l’artiste se produit seul en scène avec des hologrammes de sa personne qu’il commande et anime en direct. L’ex-chanteur de Téléphone et des Insus remonte sur scène – l’occasion de découvrir et de partager les chansons de son nouvel album, mais aussi ses titres incontournables.

Délai de participation : Dimanche 14 novembre 23h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: