Jean Liermier flambe le menu de sa Cuisine

«On espère la note de 19 sur 20 pour l’année à venir!» badinait Jean Liermier lundi soir, alors qu’une pluie de confettis arrosait la Cuisine en conclusion de son discours. Les abonnés présents et futurs, artistes, amateurs, curieux ou notables étaient venus en nombre assister à la révélation de la deuxième saison hors les murs du Théâtre de Carouge – en nombre suffisant pour remplir la jauge de 540 places. Et ils sont repartis heureux, à la nuit tombée, repus de nourritures matérielles, célestes et récréatives – sous la forme, notamment, d’une spectaculaire téléportation du volubile prédicateur.

De joyeux jingles ont également ponctué le menu, carillonnant entre les plats servis. De même, de courts films ont rythmé les ardents descriptifs fournis par le directeur. Comme cette vidéo liminaire, ma foi fort émouvante, qui reflétait le travail mené en banlieue parisienne par Jean Bellorini et Thierry Thieû Niang auprès de 25 jeunes de 8 à 25 ans, amenés à déclamer «Les Sonnets» dans une piscine scénique. «Au début, j’savais pas ce que c’était, Shakespeare, y confie le cadet des interprètes, mais ça m’a fait du bien!» Trois soirs de novembre, hors abonnement, le metteur en scène et le chorégraphe français inciteront autant d’enfants et adolescents du canton de Genève à se jeter dans le même bain.

La rentrée aura déjà accouché alors de deux autres spectacles hors abonnement. Sur l’initiative du comédien Jacques Michel, Robert Sandoz aura, à la fin d’août, créé son adaptation de «La grande Guerre du Sondrebond», de C.-F. Ramuz, dans le Camion Théâtre lancé sur les routes cantonales. Et, en ouverture de La Bâtie Festival de Genève, le Libano-Québéco-Français Wajdi Mouwad aura «causé une émeute» avec son monumental et multilingue «Tous des Oiseaux». À l’abonnement cette fois, Clément Hervieu-Léger aura déjà enfanté quant à lui «Une des dernières soirées de carnaval», dentelée en 1762 par Carlo Goldoni, en costumes d’époque («le texte est assez contemporain pour compenser»), dans une distribution panachée d’acteurs genevois et hexagonaux.

Tout le mois de décembre, c’est Claude-Inga Barbey («oooooh!» à travers les gradins) qui mettra en scène «Un Conte de Noël», de Charles Dickens, avec elle-même en narratrice, entourée de Doris Ittig, Claude Vuillemin, Thierry Jorand et d’autres. Coproduit avec le Théâtre Kléber-Méleau aux mains d’Omar Porras, «Le Roi se meurt» d’Ionesco entamera pour sa part l’année sous la férule du Vaudois Cédric Dorier, avant qu’Yvette Théraulaz, figure majeure du féminisme des années 70, n’ajoute à ses «Histoires d’Elles» passées un versant masculin, «Histoires d’Ils», sur la musique de son complice Lee Maddeford.

Quant à notre amphitryon, sa création de «La fausse Suivante» ourdie par Marivaux en 1724, avec une comtesse aux traits de Brigitte Rosset («aaaaaah»), il déploiera ses propres ailes sur le mois de mars. Restera encore à Victoria Thierrée Chaplin, la maman de James et Aurélia, de clore la saison en prêtant vie à des objets volés dans «Bells and Spells». Mais pour donner le ton à tant de fantasmagorie, rendez-vous pour commencer le 16 juin tout proche, quand Alain Roche viendra jouer du piano debout à la verticale, suspendu à la grue du chantier de reconstruction du Théâtre de Carouge.

La Cuisine Théâtre de Carouge, www.theatredecarouge.ch. Journée portes ouvertes di 16 juin, 10 h à 17 h, rue Ancienne 39.