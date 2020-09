Économie – Jean Gallay prépare un licenciement collectif L’effondrement du marché de l’aviation pourrait conduire l’entreprise genevoise à licencier jusqu’à 55 personnes. Marc Bretton

Plan-les-Ouates. Dans les années 70, l’entreprise Jean Gallay a été l’une des premières entreprises à s’installer dans la zone industrielle. Olivier Vogelsang

Coup dur pour l’entreprise Jean Gallay. Sa direction annonce «se voir contrainte de réduire ses effectifs et d’entamer une procédure de concertation avec sa commission du personnel et les partenaires sociaux», a appris la «Tribune de Genève». Les licenciements pourraient concerner jusqu’à 55 personnes parmi les quelque 200, actuellement employées dans cette entreprise de mécatronique à Plan-les-Ouates. Le personnel, les partenaires sociaux et l’État ont été informés lundi de ce projet.