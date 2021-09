Livre et exposition – Jean-François Berger, plume et pinceau réunis Longtemps actif au CICR, journaliste et écrivain, le Genevois expose en galerie et dans un livre. Van Gogh, Hopper et les Russes l’inspirent. Benjamin Chaix

«Victoria Hall IX», 2011. EDITIONS ALPHIL

Jean-François Berger, les lecteurs de la «Tribune de Genève» le connaissent pour ses prises de parole régulières en rubrique «L’invité». La variété des sujets qu’il aborde en dit long sur son expérience du monde, sa curiosité et son talent de rédacteur. On l’a lu sur les dérives du téléphone portable, sur la dictature de la nouvelle bienséance, sur le lynchage médiatique de Pierre Krähenbühl, sur le racisme systémique et le déboulonnage des statues, sur Gaza, la Catalogne, les Balkans et j’en passe. Jean-François Berger aime écrire ce qu’il pense et aussi peindre ce qu’il admire. Car le pinceau est son compagnon, presque au même rang que la touche d’ordinateur. Sauf que l’ancien délégué du CICR, cinéaste et journaliste à ses heures, pratique la peinture depuis bien plus longtemps que les autres activités qui l’ont fait connaître des Genevois.