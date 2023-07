Les couples dans l’art (1/5) – Jean et Niki, duo déjanté des Nouveaux Réalistes À la fois romanesques, flamboyants et créatifs, l’aristocratique Saint Phalle et Tinguely le prolétaire ont intimement mêlé vie et art. Irène Languin

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely lors de l’inauguration de leur «Fontaine Stravinsky» à Beaubourg en 1983. AFP/GEORGES BENDRIHEM

Deux univers plastiques aux antipodes mais une complicité symbiotique et une dévotion totale pour la création. Rarement l’histoire de l’art aura-t-elle connu relation amoureuse plus harmonieuse et inspirée que celle de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely. Durant trente ans, la plasticienne franco-américaine bien née et le fils d’ouvrier suisse ont formé l’un des couples les plus fantasques et inventifs du XXe siècle. Membres du groupe des Nouveaux Réalistes, mouvement fondé en 1960 par le peintre Yves Klein et le critique d’art Pierre Restany, ils ont laissé à la postérité l’image de leur charme échevelé, mais aussi quantité d’œuvres marquantes, réalisées à deux ou quatre mains.

«Lorsqu’il le fallait, chacun savait se mettre au service de l’autre sans imposer ses vues.» Caroline Schuster Cordone, vice-directrice du Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Lorsqu’ils se rencontrent en 1955, tous deux sont mariés. Âgée de 25 ans, Niki vit avec l’écrivain américain Harry Matthews, avec lequel elle a deux enfants; de cinq ans son aîné, Jean a épousé en 1951 la sculptrice suisse Eva Aeppli, qui lui a donné une fille. Alors qu‘il commence à être un artiste bien en vue, elle soigne ses traumatismes par la peinture – elle révélera plus tard dans un livre avoir été violée par son père à l’âge de 11 ans. C’est à l’occasion d’une visite des Matthews à l’atelier parisien de Tinguely que la foudre de l’amour les frappe.

Niki de Saint Phalle et jean Tinguely à l’occasion de la première du ballet «L’éloge de la folie» au Théâtre des Champs-Élysées en 1966. MUSÉE TINGUELY, BÂLE/MONIQUE JACOT

Attirance immédiate

L’attirance entre l’aristocrate indocile et le prolétaire érudit est immédiate. «Les deux artistes nourrissent aussitôt une fascination pour la personnalité et le travail de l’autre, explique Andres Pardey, vice-directeur du Musée Tinguely à Bâle. Pour Harry, il paraît clair que Niki et Jean vont finir ensemble.» Dans le même temps, les couples nouent une solide amitié, les femmes notamment se découvrant beaucoup de points communs: «Chacun, finalement, trouve sa place, souligne Caroline Schuster Cordone, vice-directrice du Musée d’art et d’histoire de Fribourg. Eva et Niki partagent un vif intérêt pour l’ésotérisme et les tarots, et Harry prend le rôle principal dans l’éducation des enfants, afin de permettre à Niki de se consacrer à ses activités artistiques.»

Avant même de partager leur lit, Saint Phalle et Tinguely travaillent ensemble. Malgré des tempéraments explosifs et un farouche besoin d’indépendance, ils se vouent une admiration sans borne, s’inspirant et s’aidant mutuellement. «Lorsqu’il le fallait, chacun savait se mettre au service de l’autre sans imposer ses vues», poursuit Caroline Schuster Cordone. Alors que tant de couples d’artistes finissent dans la dévoration – souvent au détriment de la femme –, ils ont su conserver dans leur relation un équilibre remarquable, pétri de respect, d’humour et d’émulation. Un fait quasi unique dans le monde de l’art.

Jean Tinguely à Neyruz (Fribourg), en 1984. YVONNE LEHNHERR

Niki insuffle ainsi sa fantasmagorie toute en rondeurs colorées à l’univers guerrier de Jean, et Jean apporte son savoir-faire de bâtisseur et de facteur de machines aux sculptures ultraféminines de Niki (dont les fameuses Nanas). Par exemple, Tinguely et ses équipes participèrent durant presque vingt ans à la réalisation du «Jardins des Tarots», en Toscane. Basé sur les figures de la cartomancie, cet ensemble de statues monumentales et habitables fut inspiré à Saint Phalle par l’esthétique du Parc Güell, conçu par Antoni Gaudi à Barcelone. De même, la plasticienne crée l’entier de la face miroitée du «Cyclop», le colosse de plus de 22 mètres de haut et de 350 tonnes d’acier que son aimé installe dans les bois de Milly-la-Forêt, au sud de Paris.

1 / 3 Une des sculptures du «Jardin des tarots», le grand œuvre de Niki de Saint Phalle en Toscane. WIKICOMMONS

D’une fascinante beauté, ils n’hésitent pas à mettre en scène leur duo sur le mode glamour. Lui souligne ses origines ouvrières en mariant son bleu de travail avec des chemises blanches et de coquets foulards à pois, et elle, en femme du monde, glisse sa silhouette de mannequin dans des robes de couturier. Le tandem soigne ses apparitions, jouant du contraste de ses origines sociales: «Du pain bénit pour les médias», comme l’exprime Andres Pardey.

Pérennité de l’œuvre

Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle se marient tardivement, en 1971, alors qu’ils sont déjà séparés. «En scellant officiellement leur union, ils garantissent sans doute la pérennité de leur œuvre en devenant les ayants droit l’un de l’autre», raconte Caroline Schuster Cordone. Car Niki souffre déjà de gros problèmes pulmonaires dus sans doute à l’inhalation de vapeur des polymères dont elle use dans sa pratique.

Niki de Saint Phalle à La Jolla, en Californie, en 1996. ÉTAT DE FRIBOURG/MAHF/RICO WEBER

Leurs liens, pourtant, ne se distendent pas. Ils prennent le tour d’un compagnonnage fertile, tant affectueux qu’artistique, qui durera jusqu’au décès de Tinguely le 30 août 1991 à Berne. De la suite de leur aventure créative commune naîtront, entre autres, la fontaine Stravinsky en 1983, vers le Centre Pompidou à Paris, puis celle de Château-Chinon, inaugurée en 1988. En 1994, Niki désormais veuve s’installe en Californie, où elle poursuivra ses travaux avant que la mort ne la cueille à San Diego, le 21 mai 2002.​

