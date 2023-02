Musique classique – Jean-Efflam Bavouzet, le piano en diagonale De Haydn à Boulez, le Français n’a jamais mis de palissades dans son jardin. En concert avec l’Orchestre de chambre de Genève, il se mesure à Beethoven. Rocco Zacheo

Jean-Efflam Bavouzet joue pour la première fois aux côtés de l’Orchestre de chambre de Genève. DR

On le cueille au téléphone à l’autre bout de l’Europe, dans les rues de la capitale hongroise, là où il fera quelques heures plus tard une apparition aux côtés de cette redoutable machine à rêver qu’est l’Orchestre du Festival de Budapest. Dans ces terres magyares, le pianiste Jean-Efflam Bavouzet est un peu chez lui, de par son histoire personnelle – son épouse musicienne y est née – et aussi de par les affinités électives qu’il a cultivé très tôt dans sa carrière avec musiciens et compositeurs issus de cette culture. À Genève, après cette escapade à l’Est, il retrouvera un ami aux mêmes origines, le chef Gábor Takács-Nagy. En sa compagnie, il se frottera au «Concerto N°2» de Beethoven, aux côtés de l’Orchestre de chambre de Genève. Commençons par ses retrouvailles, alors.