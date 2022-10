Recueil d’illustrations – Jean-Claude Götting en V.O.:la classe! Le dessinateur parisien propose quarante images élégantes en forme d’extraits de films imaginaires. Sous-titres compris. Philippe Muri

«Version originale, Sous-titrée français». Extrait. J-C GöTTING, ED. VIRAGES GRAPHIQUES 2022

Encre de Chine, camaïeu de gris, fines touches de gouache blanche: on reconnaît la patte de Jean-Claude Götting entre mille. Dans ses bandes dessinées, ses illustrations et sa peinture, celui qui reste connu comme l’auteur des couvertures de l’édition française des romans d’«Harry Potter» s’y entend pour faire sourdre une petite musique virtuelle. Celle-ci finit par imprégner ses images et leur donner une allure élégante que lui-même affectionne dans la vie.

La preuve avec quarante dessins en forme d’extraits de films imaginaires. «Version originale. Sous-titrée français» montre des couples qui se défont souvent, dans des ambiances à la Edward Hopper. Sous-titré de manière lapidaire, riche de phrases en suspension, chacun de ces instantanés au look fifties façon longs-métrages américains laisse transparaître une histoire de séduction un peu amère.

«Je n’ai rien d’autre à t’offrir, Peter», «Je ne sais pas aimer deux hommes à la fois», «Ce serait merveilleux non?» disent notamment ces sentences qui laissent au lecteur le soin de se faire son cinéma de papier. En V.O., bien sûr.

La couverture de l’album. J-C GöTTING, ED. VIRAGES GRAPHIQUES 2022

