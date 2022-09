Carnet noir – «Jean Charles était l’homme de radio dans toute sa splendeur!» Figure de la radio et de la télé romande, notamment dans «Le fond de la corbeille», l’humoriste et animateur s’est éteint à l’âge de 85 ans. Hommage. Natacha Rossel

Jean Charles (à gauche), Jean-François Acker et Frank Musy, lors du lancement de Couleur 3. VQH

Une voix bien connue des Romandes et Romands s’est tue. L’humoriste et animateur vaudois Jean Charles s’est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 85 ans, a annoncé la RTS. Figure de la télévision et de la Radio romande, Jean Charles – de son vrai nom Jean-Charles Brunschwiler –, était de ceux qui ont porté la satire à son plus haut niveau.