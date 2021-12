Un ange est repassé – Jean Baptiste et Jésus, les deux naissances miraculeuses de l’an 1

Il n’y a pas eu une seule naissance miraculeuse dans la Judée du vieux roi Hérode, mais deux. Celle de Jésus est célébrée, aujourd’hui encore, en terres chrétiennes. L’autre est tombée dans l’oubli, même si la conception teintée de surnaturel de Jean le Baptiste est aussi racontée dans le «Nouveau Testament», juste avant celle de Jésus.

Car l’Évangile de Luc ne s’ouvre pas sur la fameuse nuit de Noël, qui n’est décrite qu’au chapitre 2, avec la visite des bergers, l’armée céleste qui chante des louanges et le bébé emmailloté dans la mangeoire. Au chapitre premier, on découvre le compte rendu d’un autre épisode, nettement moins connu, qui est survenu six mois plus tôt.