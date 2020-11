Salut les amis, Je vous écris depuis Baalbek, dans la plaine de la Bekaa, au Nord-Est du Liban. C’est l’hiver. Il fait froid et les réfugiés syriens sont gelés sous leur tente faites de rouleaux de plastique avec des pneus usés sur le toit pour que rien ne s’envole au premier coup de vent ! Les enfants jouent dans la boue au milieu des sites pour réfugiés, la morve au nez et sans grand espoir de poser leurs fesses sur des bancs d’école. Ça fera de la future chair à canon pour les obscurantistes.

«Business as usual» comme dirait l’autre. Quelle misère! La crise économique frappe de plein fouet les réfugiées comme les libanais. Le chômage explose, et la Livre libanaise s’effondre comme les immeubles en face du port lors du 4 août dernier. Selon les experts, le prix des médicaments va s’envoler avant la fin de l’année car le gouvernement doit faire des réformes pour obtenir de l’aide financière.

Les sans-papiers du Bangladesh et d’Erythrée qui travaillaient comme domestiques dans les quartiers huppés et les restaurants de la Corniche ont perdu pour beaucoup d’entre eux leur travail. Leurs besoins sont identiques à leurs homologues des Philippines et d’Amérique du Sud qui se pressaient pour un sac de vivres à la patinoire des Vernets lors de la première vague de la Covid-19: assurer le paiement du logement même dans les vieux immeubles décrépis sans fenêtres et sans portes, s’alimenter, envoyer les enfants à l’école et enfin payer ses soins dans un système de santé presque entièrement privatisé.

Et tant d’autres choses avec nos cohortes de patients petits et grands qui souffrent de diabète, de traumatismes psychologiques qui s’aggravent à cause de la crise, de la Covid_19 et des mesures de confinement et d’isolement, des conséquences du «blast» du 4 août et du deuxième incendie au port, encore, sans parler des besoins en santé reproductive et materno-infantile.

Les Libanais et Libanaises qui œuvrent avec MSF craignent pour l’avenir de leurs familles. Il y a des enfants à prendre en charge et à accompagner dans leur développement. Les plus chanceux et les plus aventureux, souvent les mieux formés, tentent de s’expatrier. Et même lorsque MSF ferme un projet ce sont à nouveau les moins qualifiés qui trinquent et peinent à retrouver un job, même s’ils s’accrochent et que certains font valoir une expérience de plusieurs années avec les sans-frontièristes comme un avantage relatif sur le marché du travail du petit monde de l’humanitaire.

Mais il y a aussi les initiatives de solidarité qui voient le jour dans les quartiers des villes le long du littoral et jusque dans la pleine de la Bekaa vers la Syrie si proche. Des distributions de vivres, des soupes populaires nourrissent une population précaire qui n’attend plus rien de l’élite au pouvoir. De l’aide toujours marquée du sceau «confessionnel», parmi les 18 reconnus par l’Etat libanais. Ici comme ailleurs, en temps de crise, l’entraide bat son plein.