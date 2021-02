C’est votre histoire – «Je veux redonner confiance aux femmes» Mannequin grande taille installé à Dubaï, la Sédunoise Laura raconte son plaisir de participer à la diversification des canons de beauté. Valérie Fournier

«Le travail est surtout intérieur: identifier les blessures, les traumatismes de l’enfance, analyser les valeurs qu’on nous a transmises, déconstruire nos croyances.» – Laura V. Valsitsova

En ce moment, le coronavirus complique la vie de tout le monde, mais j’ai la chance de pouvoir travailler. Je pose pour des campagnes de pub, car les gens ont besoin de se remonter le moral, et faire du shopping, même en ligne, est un bon moyen de se faire plaisir. J’ai notamment été modèle pour Skims, la marque de lingerie gainante de Kim Kardashian au succès extraordinaire, les produits sont sold-out à peine sortis. J’ai également pu défiler à la Fashion Week de Dubaï, c’était d’ailleurs la première fois qu’un mannequin grande taille y paraissait. Eh oui, depuis l’année passée, je gagne ma vie comme modèle plus size, un métier que j’ai commencé l’année de mes30 ans! Comme quoi, tout est possible, et c’est le message que je voudrais faire passer.