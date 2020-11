Course au Conseil d’État – Gilles Rufenacht: «Je veux réconcilier l’économie et la santé» Le directeur des cliniques des Grangettes et de La Colline est candidat à la candidature au sein du PLR. Sophie Davaris

Rencontre avec Gilles Rufenacht, directeur de la Clinique des Grangettes, et candidat à la candidature PLR pour les élections partielles de mars. LAURENT GUIRAUD

Il y pensait depuis des années. La démission du conseiller d’État Pierre Maudet et la crise actuelle l’ont convaincu de franchir le pas: Gilles Rufenacht, 47 ans, veut représenter le PLR lors de l’élection gouvernementale partielle qui aura lieu en mars. Très motivé, le directeur des Cliniques des Grangettes et de La Colline, qui a présidé la Chambre de commerce, veut réconcilier les mondes de la santé et de l’économie.

Pourquoi vous lancez-vous? C’est une décision personnelle importante lorsqu’on a une activité professionnelle dense. C’est une décision réfléchie qui vient de l’envie, dans le cadre de la crise, de participer à un exécutif, le lieu idéal pour lancer une politique de relance. Enfin, c’est une décision motivée par l’envie de donner un nouvel élan au PLR. Je suis une personnalité qui se démarque des candidats traditionnels. J’ai beaucoup consulté, j’ai réfléchi et je me lance avec sérieux, force et enthousiasme.