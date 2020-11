L’hommage au professeur Paty dans les écoles s’est-il bien déroulé, lundi?

La minute de silence a été organisée partout, sans exception. On était peut-être mieux préparés que les fois précédentes et donc on a été clairs sur le fait qu’elle devait être observée partout. Il y a eu 400 signalements, pour 60’000 écoles, dont une quinzaine de signalements graves. Pour ceux-là, on considère qu’il faut donner suite en convoquant les parents et en regardant ce qu’il y a derrière l’attitude des élèves.