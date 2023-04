«Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j’en ai à tous les prix.» La chanson de Boris Vian et son «Petit Commerce» est plus que jamais d’actualité. Sauf qu’elle gêne.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, les marchands de canons et leurs actionnaires font fortune. Au point d’apparaître comme le nouveau fer de lance de l’industrie européenne. Oubliées, les délocalisations. Ces usines-là créent de l’emploi, innovent. Et se hissent parmi les conglomérats les plus respectés du CAC 40, du Dax ou du FTSE 100. En l’espace d’un an de conflit, les placements dans les actions de Rheinmetall, Krauss-Maffei, Saab, Dassault et autres Thales ont vu leur valeur multipliée au moins par deux, quand ce n’est pas trois.

En Ukraine, le drame de la guerre exige de taire les états d’âme sur ce commerce de guerre. Par respect pour ceux qui, envoyés dans les tranchées, implorent davantage de «matériel». Par décence envers ceux qui y sont déjà tombés; surtout si la récente fuite de documents américains – faisant état de 350’000 soldats ukrainiens et russes morts ou blessés au combat – s’avérait authentique.

Ce n’est pas le cas dans une Europe qui reste à l’abri des cercueils de zinc revenant du front. Cette face hideuse, indécente des profits de la guerre – que la Suisse est déjà contrainte d’empoigner, en raison de sa neutralité – y reste soigneusement esquivée lors des débats sur le conflit contre la Russie.

D’ailleurs, on ne parle plus d’usines d’armement, à l’heure où les dépenses militaires atteignent les records de la guerre froide. Mais d’effort industriel pour la «sécurité collective». Une mobilisation au nom de laquelle le gros de la finance, tenu à l’écart du secteur, pourrait même être incité à revenir en masse. Afin de soutenir le petit commerce.

Économie de guerre Abo Guerre en Ukraine Les fabricants de canons font les affaires de la Bourse

Pierre-Alexandre Sallier est journaliste à la rubrique Économie depuis 2014. Auparavant il a travaillé pour Le Temps , ainsi que pour le quotidien La Tribune , à Paris. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.