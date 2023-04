Maurine Mercier distinguée – «Je vais utiliser ce prix pour aider Ekaterina à trouver un avocat» La correspondante de la RTS en Ukraine a reçu la distinction suprême des Swiss Press Awards vendredi soir, après avoir remporté le prix du meilleur reportage audio pour le témoignage d’une femme violée à Boutcha. Ivan Radja

Maurine Mercier lors de la remise des Swiss Press Awards 2023, vendredi 28 avril à l’Université de Berne. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le jury du Swiss Press Award n’a pas épargné Maurine Mercier. La journaliste, qui n’aime rien moins que d’être dans la lumière, a dû monter à deux reprises sur la scène de l’Université de Berne pour recevoir ses distinctions. Le jury a relevé le «talent exceptionnel» de la journaliste de 41 ans, née d’une mère québécoise et d’un père vaudois, et basée à Kiev depuis plus d’une année. Réactions au lendemain d’une soirée riche en émotions.