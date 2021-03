Quatre candidats pour un fauteuil au Conseil d’État – «Je trouve la décision du PDC assez courageuse» La PDC Delphine Bachmann et l’UDC Yves Nidegger seront au second tour avec Fabienne Fischer et Pierre Maudet. Analyse et réactions. Eric Budry

Delphine Bachmann, la présidente du PDC genevois, participera au second tour de l’élection complémentaire. keystone-sda.ch/Salvatore Di Nolfi

Candidate surprise du second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’État, Delphine Bachmann et son parti, le PDC, ont décidé de remplir le vide laissé par l’abandon du PLR Cyril Aellen et d’aller au charbon. Mais sur la liste du Parti bourgeois-démocratique et non celle du PLR, qui a refusé lundi de la soutenir. Ambiance. «Je trouve cette décision du PDC assez courageuse et pour tout dire intelligente, commente Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève. Elle va permettre de profiler une jeune candidate pour l’avenir. On pourra bien sûr leur reprocher de faire le jeu de la gauche en divisant les forces de droite, mais s’il n’y avait pas eu de candidat PDC, le reproche aurait été de favoriser Pierre Maudet.»