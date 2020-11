Tests rapides du Covid – «Je suis vexée, parce que je fais très attention aux gestes barrières» La Clinique de Carouge fait des tests de dépistage rapide du Covid depuis mercredi. Reportage. Antoine Grosjean

Philippe Rougemont, responsable de la protection de la santé, nous explique le déroulement des tests rapides effectués à la Clinique de Carouge. Georges CABRERA

La procédure est stricte. On entre par une porte et on ressort par une autre, pour éviter les chassés-croisés. Entre deux, on suit un dédale de pièces et de couloirs, sans jamais repasser par le même chemin. En termes de sécurité, la Clinique de Carouge ne laisse rien au hasard dans son centre de tests de dépistage rapide du Covid-19, monté en deux jours et ouvert depuis mercredi.

Il n’y a pas de cohue pour l’instant, même si les patients arrivent à intervalles réguliers pour se faire tester – en principe après avoir pris rendez-vous, mais pas toujours. Toutefois, le centre n’est pas encore à sa pleine capacité. «Nous dépistons environ cinquante personnes par jour, précise Philippe Rougemont, responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé de la clinique. Il s’agit de roder le dispositif, mais nous allons monter en puissance pour arriver à deux cents tests rapides par jour.»