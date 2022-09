L’atout du GSHC – «Je suis venu pour gagner le titre avec Genève-Servette» Champion du monde et médaillé d’or olympique avec la Finlande en 2022, Teemu Hartikainen veut continuer à gagner des titres. Mais avec les Aigles cette fois-ci, avec qui il espère faire la différence. Cyrill Pasche Genève

Teemu Hartikainen est le sixième étranger de Genève-Servette cette saison. LUCIEN FORTUNATI

Il a vraiment l’air sympa, Teemu Hartikainen, avec ces yeux rieurs et cette bonhomie certaine. On devine même l’épicurien qui sommeille en lui. Lui-même aborde spontanément le sujet: «J’adore la ville de Genève. Je n’étais jamais venu ici auparavant. Et que dire de ses restaurants! J’en ai testé un différent chaque jour. C’était vraiment fantastique.»