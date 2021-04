C’est votre histoire – «Je suis une surfeuse sans mer» Originaire d’Australie, Rachel est championne suisse de surf en titre et a dansé sur les vagues du monde entier. Juliane Monnin

«Je veux développer des cours de surf inclusifs, car je sais que l’océan peut être intimidant», confie la jeune femme. Corinne Sporrer

Mon accent raconte mon histoire. Je suis moitié suisse côté maternel, moitié australienne côté paternel. À 28 ans, ma mère a rencontré mon père en Australie et elle n’est jamais repartie. J’ai grandi avec ma sœur jumelle sur la côte ouest du pays et j’ai appris à surfer sur des bodyboards. Même si chaque vague a sa beauté, la droite de Lennox Head Point, souvent convoitée par les dauphins, demeure la plus belle vague que j’aie eu la chance de surfer. Comme on habitait à quarante minutes de la mer, on surfait durant le week-end.