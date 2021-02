C’est votre histoire – «Je suis une hackeuse créative» D’abord pas du tout versée dans les nouvelles technologies, Caroline a découvert le pouvoir subversif, poétique et réjouissant de la création numérique. Charles-André Aymon

«J’aime que mes projets fassent sourire, amusent, aient une dimension ludique. Je pense qu’on peut être à la fois drôle, intéressant et pertinent.» – Caroline Corinne Sporrer

La technologie? Non, on ne peut pas dire que je sois tombée dedans toute petite. Ado, mon seul rapport aux ordinateurs était la tenue d’un blog et l’envoi de mails. On peut difficilement faire moins geek. Avec mon environnement familial, pourtant, on aurait pu penser le contraire, ma mère étant prof de maths, mon père ingénieur, et mon frère informaticien. Du coup, j’étais un peu l’alien de la famille. Les maths et la technique, ça n’était clairement pas mon truc. Moi, ce qui m’intéressait, c’était l’art.