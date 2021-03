Didier Fischer se confie – «Je suis un passionné de la couleur grenat» Président par intérim de Ge/Servette, Didier Fischer fait le point après la démission du comité d’administration du club des Vernets. Il parle notamment de McSorley, du rôle de Genève Sport et de la patinoire. Christian Maillard

Président par intérim de Ge/Servette, Didier Fischer a du plaisir à venir à la patinoire. ERIC LAFARGUE

Peu avant de nous rejoindre, il est vite passé en coup de vent dans le vestiaire des Aigles, pour encourager ces joueurs qu’il admire énormément. Pour Didier Fischer, c’est devenu un rituel depuis qu’il a repris il y a trois semaines par intérim la présidence de Ge/Servette. Ce vendredi soir, les hommes de Patrick Emond défiaient des Dragons en feu. «Le hockey est un sport très technique, qui va très vite, très engagé et très puissant où l’on ne voit jamais les visages des acteurs, sourit cet amoureux de sport. Et une fois qu’on les découvre sous leur armature, on constate que ce sont des gens avec un sacré caractère et une belle personnalité qui suscitent des vocations chez les jeunes. On peut être passionné et ne pas connaître les règles ou le contraire. Moi, je suis surtout un passionné de la couleur grenat.» Trois semaines après l’annonce de l’ancien conseil d’administration, qui a rendu son mandat, le président de la Fondation 1890 s’explique.