Alain Chabat se confie – «Je suis un mauvais homme d’affaires, sinon j’aurais fait «Didier 2» et cinq Astérix» Après «Réalité», l’ex-Nuls retrouve le réalisateur Quentin Dupieux dans «Incroyable mais vrai», joyeux mélange d’absurde et de fantastique à voir au cinéma. L’acteur ne jure que par la comédie. Etienne Sorin @Le Figaro

Alain Chabat aime l’univers de Quentin Dupieux parce que, dit-il, le réalisateur du «Daim» ou d’«Incroyable mais vrai» «ne se satisfait pas de faire une comédie fantastique». Lionel Hahn/Getty Images

Alain Chabat n’est pas un inconditionnel de l’interview. «Parler de soi toute la journée, faites-le une fois et vous verrez, on ne peut plus se supporter. Mais, «Incroyable mais vrai», je suis content d’en discuter», explique l’ex-Nuls, excellent dans la nouvelle comédie de Quentin Dupieux.