Guerre entre McSorley et Genève-Servette – «Je suis triste de devoir me battre contre mon club» Chris McSorley s’exprime en exclusivité après la procédure de conciliation de lundi avec Genève-Servette, qui a échoué. On se dirige vers un procès. Le président du club, Laurent Strawson, donne sa position. Daniel Visentini

Chris McSorley estime son licenciement abusif et veut faire valoir un contrat qui court selon lui jusqu’en 2028. Genève-Servette conteste le tout. On est au bord du procès. ERIC LAFARGUE

Ce n’est plus un bras de fer, c’est désormais une guerre. Lundi, la séance de conciliation aux Prud’hommes a figé les positions, plus que jamais. D’un côté, un employé qui conteste son licenciement, Chris McSorley, accompagné de ses avocats, Me Cédric Berger et Me Nathalie Subilia. De l’autre, le club qui l’a viré en août 2020, le Genève-Servette Hockey Club, représenté par son président, Laurent Strawson (lui-même avocat), et Me Gabriel Aubert. La conciliation n’ayant rien concilié du tout, c’est vers un procès retentissant que l’on se dirige. D’ici à la mi-mars au plus tard, Chris McSorley va déposer une demande en paiement au Tribunal des prud’hommes. Épilogue d’un divorce houleux, dont l’ex-homme fort du hockey genevois parle ici en exclusivité.