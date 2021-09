Hockey sur glace - «Je suis tout sauf arrogant et égoïste»

Pour le collectif, Tanner Richard est prêt à tous les sacrifices. Sur la glace et en dehors, notamment en accompagnant ses coéquipiers les plus jeunes ou les étrangers qui débarquent en Suisse.

L’attaquant de Ge/Servette est l’une des attractions du championnat. Opéré des adducteurs, il n’a plus joué ni patiné depuis la finale perdue par les Aigles. Sur le long chemin du retour au jeu, il fait le point sur sa carrière et sur son rôle au sein d’un club à qui il donne beaucoup. Interview d’un joueur qui veut casser son image.

Tanner Richard, on vous avait quitté sur la glace de Zoug après la défaite en finale et on vous retrouve quatre mois plus tard en salle de force. Que s’est-il donc passé?

Lorsque tu vas en finale, il y a de très bons côtés, même si, à la fin, tu ne gagnes pas. Mais il y a aussi un prix à payer pour tous les efforts consentis.