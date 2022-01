Roger Nordmann (PS/VD) réagit – «Je suis plutôt prudent sur l’abandon du certificat Covid»

Le week-end dernier encore, plusieurs élus de gauche refusaient toute date de sortie de la crise sanitaire. Réaction à chaud de Roger Nordmann, conseiller national (PS/VD).

Que pensez-vous de l’optimiste de votre collègue de parti Alain Berset?

Je partage l’optimisme d’Alain Berset et suis content qu’une détente soit possible concernant les mesures de lutte contre le Covid. Les indices sur l’incidence du virus dans notre pays sont encourageants et il faut aller de l’avant. D’autant que certaines mesures sont dures pour la population, il n’y a pas de raison de les maintenir si la situation ne les justifie plus.