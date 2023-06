DR

«Je suis malade pendant un jour férié ou pendant mes vacances. Puis-je récupérer ces jours?»

Réponse: Si vous tombez malade un jour férié, vous ne pourrez pas le récupérer. Les jours fériés n’ont pas pour vocation de permettre le repos mais de marquer une occasion particulière. Ils n’ont donc pas à être compensés.

Il en est différemment si vous tombez malade ou si vous avez un accident pendant vos vacances. En effet, les vacances servent au repos et lorsque le but des vacances ne peut être atteint, celles-ci doivent être accordées à un autre moment. La jurisprudence fixe à ce sujet qu’il y a incapacité de prendre des vacances si une maladie entraîne l’alitement, des traitements ou des consultations répétées du médecin.

Il faut donc distinguer la notion d’incapacité de travail de celle d’incapacité de bénéficier du but des vacances. En d’autres termes, il est des cas dans lesquels un empêchement de travailler ne fait nullement obstacle au repos et à la détente et donc à la prise de vacances comme par exemple une indigestion, une cheville foulée, un rhume ou des maux de tête.

Dans tous les cas, si vous tombez malade ou si vous avez un accident pendant vos vacances, vous devez immédiatement annoncer la maladie ou l’accident à votre employeur et lui fournir un arrêt de travail. L’employeur doit avoir la possibilité de procéder à des éclaircissements relatifs à l’incapacité de travailler ou de prendre des vacances.

Contenu conçu et proposé par le Groupement transfrontalier européen (GTE). La rédaction n'a pas participé à la réalisation de cet article.

