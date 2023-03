Portrait de femme – «Je suis le couteau suisse de la Villa La Grange»! Evelyne Châtelain veille depuis trente ans sur la demeure de prestige qui reçut la visite de Joe Biden et Vladimir Poutine le 16 juin 2021. Pascale Zimmermann Corpataux

L’intendante de la Villa La Grange dans la bibliothèque qui abrite 12’000 ouvrages précieux. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Deux fois par mois, la Villa La Grange se met sur son trente et un. Evelyne Châtelain veille à sa bonne tenue lors des déjeuners, dîners et plus rarement des séances de travail organisées par le Conseil administratif. «Une intendante, qu'est-ce que c’est? La fonction intrigue, je sais, on me pose souvent la question», constate cette femme vive, chaleureuse et habitée par sa tâche.