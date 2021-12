Charlotte Arnould se dévoile – «Je suis la victime de Depardieu, je ne peux plus me taire» Inconnue jusqu’alors dans l’affaire, la danseuse qui accuse de viols le célèbre acteur français jette un pavé dans la mare en révélant son identité.

L’actrice et danseuse qui accuse Gérard Depardieu de viols. Capture d’écran compte Twitter de Charlotte Arnould

«Aujourd’hui, j’ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis cachée et dans le silence. Ce n’est plus supportable. J’ai besoin de m’exprimer.» C’est en ces termes que Charlotte Arnould a choisi de rompre le silence sur Twitter jeudi 16 décembre. Un an jour pour jour après la mise en examen de Gérard Depardieu pour viols.