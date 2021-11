Sophie Ley, gagnante du jour – «Je suis infiniment reconnaissante envers la population»

L’initiative du personnel soignant a fait un score canon. La présidente de l’Association suisse des infirmières et infirmiers est aux anges.

Une initiative populaire qui passe en Suisse, c’est rare. Mais avec 60% de oui, c’est inédit. Cette victoire, c’est celle de l’ASI, l’Association suisse des infirmières et infirmiers, et de son infatigable présidente, Sophie Ley. Nous avons rencontré la Valaisanne dimanche après-midi alors que les résultats positifs tombaient les uns après les autres. Interview.

Sophie Ley, que ressentez-vous là tout de suite face à ce fort soutien?

C’est historique. Je suis infiniment reconnaissante envers la population suisse d’avoir su écouter notre souci professionnel et aussi nos soucis pour garantir la qualité et la sécurité des soins. On a vraiment l’impression d’avoir été entendu.