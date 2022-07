Mon tube de l’été 2/8 – «Je suis fan de Lizzo, artiste engagée contre la grossophobie» Tout l’été, une personnalité romande raconte la chanson qui a marqué son existence. Cette semaine, Claire Burgy, productrice éditoriale du «12 h 45» sur la RTS, a choisi un tube de l’Américaine Lizzo, connue pour son esprit éminemment libre. Alexandre Lanz

Claire Burgy, productrice éditoriale du «12 h 45» sur la RTS RTS/ANNE KEARNEY

Présentatrice et productrice éditoriale du journal d’actualité de la mi-journée sur RTS1 depuis bientôt deux ans (août 2020), Claire Burgy est l’une des personnalités les plus en vue de la télévision en Suisse romande. En grande professionnelle, elle mène la grand-messe de l’info à 12 h 45 en y mettant inlassablement un petit supplément d’âme, qui lui vaut, depuis ses premières apparitions à l’antenne, la sympathie des téléspectateurs et des téléspectatrices.