La commissaire Amandine Eustachy a pris les rênes du commissariat d’Annemasse après plusieurs mois de vacance. Cette jeune femme de 36 ans originaire du Vaucluse a longtemps travaillé en région parisienne avant de prendre cette fonction. Elle nous livre ses premières impressions.

Vous avez pris la tête de la police d’Annemasse le 4 janvier. Quel bilan tirez-vous après ces trois premières semaines?

On m’avait dit qu’il y avait de la petite délinquance, mais je suis très étonnée par son ampleur. Je constate qu’il y a de nombreux délits, notamment des vols avec violence qui «pourrissent» la vie des Annemassiens et une présence quotidienne d’affaires de stupéfiants. Nous constatons également de nombreux cambriolages, mais ce qui m’a le plus frappée en arrivant, c’est la recrudescence du nombre de cas de violences intrafamiliales.