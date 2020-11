Interview avec le capitaine de l’équipe de Suisse – «Je suis direct, je parle sans détour» Patron de la Suisse et d’Arsenal, toujours debout malgré les tempêtes, Granit Xhaka nous livre ses vérités. Daniel Visentini

Granit Xhaka, capitaine de l’équipe de Suisse, parle de lui, d’Arsenal et de la sélection helvétique. ERIC LAFARGUE

Pas de faux-fuyant, jamais. Le contact visuel est certes numérique, établi à distance par ordinateur, mais Granit Xhaka est assis en face, serein, les yeux déjà vissés sur la minicaméra, prêt à discuter tête à tête de tout, sans éluder la moindre question. L’homme comme le joueur ne laisse pas indifférent: il dit ce qu’il pense, il pense ce qu’il dit. Une position philosophique hautement respectable mais aussi des plus dérangeantes.

José Mourinho a dit de lui qu’il était le milieu de terrain «le plus important d’Arsenal. C’est un leader. Sans lui, Arsenal est perdu.» Cela vaut sans doute pour l’équipe de Suisse également. Pourtant, il a été décrié par une partie des supporters helvétiques, notamment lors du Mondial 2018 et l’affaire de l’aigle à deux têtes albanais, qu’il a mimé en battant la Serbie. Pourtant, il a été conspué puis menacé de mort, il y a un an, par les supporters d’Arsenal, après un geste d’humeur en quittant le terrain sous les sifflets. Mais il est aujourd’hui le capitaine indiscutable de la Nati. Et il est toujours titulaire à Arsenal. Inébranlable? De tout cela, il parle ouvertement, ainsi que de ce qui attend la Suisse la semaine prochaine en Ligue des nations.