Golf aux JO de Tokyo – «Je suis convaincue que je peux jouer pour une médaille» La Genevoise Albane Valenzuela, qui dispute ses deuxièmes Jeux olympiques, a rejoint le Japon avec beaucoup plus d’ambitions qu’à Rio. Christian Maillard

Albane Valenzuela a pris ses marques avec son frère, qui sera son caddy durant ces Jeux. KEYSTONE

La jeune femme s’apprête à rallumer la flamme. Cinq ans après une première expérience aux JO alors qu’elle n’avait que 19 ans, c’est avec beaucoup plus d’ambitions que Albane Valenzuela a rejoint Tokyo, où les compétitions de golf féminines commenceront mercredi au Kasumigaseki Country Club. «Je me réjouis de ces Jeux, c’est quelque chose que j’attendais depuis longtemps», s’est exclamée la Genevoise passée professionnelle depuis 2019 sur le circuit américain du LPGA Tour, où elle ne cesse de progresser.

Avant d’atterrir au Japon, celle qui avait terminé au 21e rang au Brésil a profité de peaufiner sa forme au tournoi d’Évian. Et après une saison passée aux États-Unis, la Suissesse a également rencontré son médecin, son dentiste, son dermato et tous ses amis dans sa ville d’enfance. «Après avoir joué cinq semaines d’affilée, c’était passablement d’effort, avec des voyages à gauche et à droite, à San Francisco, Chicago, Atlanta, c’était important que je passe une semaine à Genève avant de partir, pour me remettre de plain-pied.»