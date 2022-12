DR

«Je suis de nationalité britannique. Avec le Brexit, puis-je obtenir un emploi en tant que frontalier?»

Réponse:

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne s’applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021. Les ressortissants britanniques ne sont donc plus considérés comme des ressortissants de l’UE, mais comme venant d’un État tiers.



Pour les nouvelles demandes, l’autorisation de travail ne sera délivrée en faveur d’un ressortissant britannique que sous conditions, et notamment:

qu’il réside depuis au moins six mois dans la zone frontalière française;

que l’activité projetée en Suisse se situe dans la zone frontalière suisse;

que son activité serve les intérêts économiques de la Suisse (activité à nette valeur ajoutée);

que preuve soit faite qu’aucun candidat n’a pu être trouvé sur le marché du travail suisse et européen;

que les conditions de travail et de rémunérations usuelles soient respectées (examen en commission).

Contrairement aux ressortissants de l’UE, le frontalier britannique ne peut pas commencer son activité en Suisse tant qu’il n’a pas reçu son autorisation de travail.



Par le Groupement transfrontalier européen (GTE).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.