Conseils sur la sexualité – «Je suis attirée par le BDSM» La pratique du sadomasochisme et de ses dérivés ne peut se faire que dans la confiance et le respect. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration Lavipo

«Je rencontre pas mal d’hommes qui disent vouloir faire du BDSM, à différents degrés et avec plus ou moins d’insistance. Pour ma part je suis curieuse, mais prudente. L’idée d’être dominée m’exciterait (ce n’est certainement pas un hasard si je suis attirée par ces hommes), mais pas du tout de dominer l’autre. La douleur ne devrait pas être trop forte non plus. Et est-ce que tout ça est vraiment normal?»

Leyla, 30 ans

Réponse:

Vous vous en doutez, je ne vous dirai pas ce qui est normal ou pas… à chacun sa norme, ses préférences, ses fantasmes et ses pratiques réelles. Ainsi, on peut entretenir un rapport d’excitation avec certaines thématiques dans notre imaginaire érotique, mais non sans vouloir baliser et sécuriser nos expériences réelles. Il est donc important de continuer le travail que vous avez entrepris: envisager les ingrédients qui vous intéressent dans le BDSM et déterminer de premières limites et conditions, quitte à les revoir par la suite, bien sûr. Jouer le rôle de dominant ou de soumis, ou encore switcher entre les deux? Inclure telle ou telle pratique spécifique (certaines ne sont pas du tout douloureuses, d’autres comportent un fort élément de douleur physique)? Laissez votre imaginaire flotter pendant un moment d’auto-érotisme, imaginez une scène de BDSM comme vous aimeriez la vivre et, ensuite, repérez les éléments nécessaires pour que ce fantasme vous excite: les éléments visuels, l’ambiance, les sons, les actes, le jeu de pouvoir, l’intensité des sensations, etc. Et qu’est-ce qui ferait retomber votre excitation comme un soufflé?