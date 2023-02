DR

«Je suis assuré à la LAMal et je quitte mon emploi pour un nouvel emploi avec une interruption d’activité. Puis-je rester assuré auprès de la LAMal sans interruption?»

Réponse: Non. Si les 2 emplois ne s’enchaînent pas et qu’il y a une interruption d’activité, vous ne pouvez pas rester affilié à votre caisse maladie suisse.



Vous devrez résilier votre assurance LAMal et vous assurer à la Protection Universelle Maladie (PUMA) en France par le biais d’un formulaire.



Attention, si votre conjoint est travailleur frontalier, vous devrez vous rattacher à sa couverture maladie en tant qu’ayant droit, soit à la LAMal soit à la CMU dispositif frontalier.



Lors de la prise de votre nouvel emploi en Suisse, vous aurez un nouveau droit d’option à exercer dans le délai réglementaire de 3 mois, et vous devrez opter soit pour l’assurance maladie suisse LAMal, soit pour l’assurance maladie française CMU dispositif frontalier.



​​​​​​​Pensez à entreprendre vos démarches dès la prise du nouvel emploi, celles-ci pouvant être longues.



