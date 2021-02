Rencontre avec Chloé Frammery – «Je suis allergique aux mensonges et à l’injustice» La Genevoise est devenue l’une des figures du mouvement qui dénonce les mesures sanitaires. Qui est-elle? Portrait. Cathy Macherel

Chloé Frammery: «Ce que j’essaie de faire, c’est d’éclairer les gens.» LAURENT GUIRAUD

«Faire mon portrait? OK, mais alors évitez de me traiter de je ne sais quel nom d’oiseau…» Quand elle a affaire à des journalistes, Chloé Frammery se montre méfiante. On peut la comprendre. Cette enseignante au Cycle d’orientation est sous le feu des projecteurs, avec ennuis à la clé, depuis qu’elle est devenue, «un peu malgré moi», assure-t-elle, une figure auprès de tous les révoltés des mesures sanitaires.

Ses vidéos, publiées sur sa chaîne YouTube «Chloé F.», ainsi que les conversations qu’elle a chaque semaine sur internet dans les milieux sceptiques et critiques face à la gestion de la crise du Covid-19, sont suivies dans l’ensemble de la francophonie. La Genevoise y dénonce notamment «les restrictions anticonstitutionnelles des libertés», «les manœuvres pour nous imposer des vaccins» et se donne pour mission «d’éclairer la population» sur les coulisses des décisions prises. Elle a sa cohorte de fans, bien au-delà des frontières suisses. Ses détracteurs aussi: elle a déposé plainte contre plusieurs médias qui l’ont qualifiée de «complotiste».