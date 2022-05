Proguerre en Russie – «Je suis à 100% derrière le Kremlin» Les partisans de l’invasion en Ukraine ne sont pas seulement issus des classes populaires. Même à Kazan, foyer du high-tech russe, on approuve massivement l’offensive. Benjamin Quénelle - Envoyé spécial à Kazan

La population de Kazan, ville spécialisée dans les nouvelles technologies, se révèle aussi favorable à l’intervention russe en Ukraine que dans les zones rurales et reculées du pays. YURI CORTEZ/AFP

Entrepreneur et globe-trotter, jeune et polyglotte, Piotr est le portrait type en Russie de cette nouvelle classe moyenne qui, a priori, pourrait s’opposer à «l’opération militaire spéciale». Ce père de famille, 36 ans, n’utilise d’ailleurs pas la litote officielle du Kremlin pour décrire l’offensive de la Russie en Ukraine. «Quand des soldats se battent entre eux avec des armes lourdes et qu’il y a des morts, c’est la guerre», rappelle Piotr.