Récit poignant – «Je souffre d’une maladie fatale et sans traitement» Céline Mercier a 23 ans lorsqu’elle apprend la terrible nouvelle. Condamnée, la Jurassienne n’a pourtant pas perdu son sourire, ni son énergie communicative. Elle a ainsi réalisé un impressionnant travail de rétrospective pour raconter son histoire dans un livre touchant. Muriel Chavaillaz

«Je me suis rendue aux pompes funèbres, j’ai tout choisi, tout anticipé. Je me suis aussi inscrite auprès d’Exit, car je refuse de finir tétraplégique.» - Céline Mercier GUILLAUME PERRET

Le premier symptôme de la maladie? Je l’ai ressenti il y a quatre ans, j’avais alors 23 ans. Du jour au lendemain, je ne suis plus parvenue à me mettre sur la pointe des pieds. J’ai tout de suite pressenti que cela était grave: lorsque j’avais 16 ans, la sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, a emporté ma maman. Puis ce fût le tour de mon grand-père maternel, quelques années plus tard. Le même schéma se répète: la maladie paralyse progressivement l’ensemble des muscles. Dans le cas de notre famille, elle commence par les extrémités. Le pronostic vital est de 3 à 5 ans.