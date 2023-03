Chronique des HUG – Je souffre d’acouphènes. Existe-t-il un traitement? Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Pr Pascal Senn - Médecin chef du Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, HUG

Bourdonnements, sifflements ou pulsations, on estime qu’entre 12 et 18 % de la population

suisse souffre d’acouphènes. GETTY IMAGES

Les acouphènes sont des bruits parasites qu’une personne entend en dehors de toute source sonore externe. Bourdonnements, sifflements ou pulsations, on estime qu’entre 12 et 18 % de la population suisse en souffre. S’ils ne sont pas considérés comme une maladie, ils peuvent pourtant être à l’origine d’une grande souffrance psychologique.

Les acouphènes sont provoqués par un dysfonctionnement dans le système auditif. Ils peuvent être dus à de multiples facteurs : vieillissement, séquelles d’otites, prise de médicaments toxiques pour l’oreille, tumeurs ou encore lésions de l’oreille interne ou du nerf auditif à la suite d’une exposition à des sons de très forte intensité.

Si vous souffrez d’acouphènes, il convient en premier lieu de consulter un médecin ORL. Il réalisera un examen complet, pour exclure certaines pathologies. Sachez toutefois que dans la majorité des cas, la cause de ces bruits parasites n’est pas identifiée.

Il n’existe pas non plus à l’heure actuelle de traitements qui permettent de les faire disparaître. Toutefois, il est possible de faire en sorte qu’ils soient moins gênants. Si une perte auditive est détectée, un appareil auditif peut être mis en place pour amplifier les sons externes. Les acouphènes sont alors masqués et perçus comme moins forts.

L’hypnose, la sophrologie, la méditation pleine conscience et les thérapies cognitivo-comportementales ont aussi fait leur preuve. Les personnes souffrant d’acouphènes ont souvent un sentiment de perte de contrôle et beaucoup disent s’angoisser à l’idée de ne plus entendre le silence. Si cela vous arrive, ces thérapies vont vous aider à retrouver une forme de contrôle.

Elles vont vous apprendre à focaliser votre attention ailleurs que sur votre acouphène, afin de l’apprivoiser et de retrouver une meilleure qualité de vie. Enfin, il est important de rester optimiste, car la grande majorité des personnes apprennent à vivre avec et finissent par s’adapter.

P r Pascal Senn Afficher plus Médecin chef du Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, HUG DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.