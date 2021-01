Christa, vous êtes active dans de nombreux secteurs. Comment vous décririez-vous?

Je suis une femme d’affaires qui a sa propre agence et sa maison d’édition. Depuis mon élection en tant que Miss Suisse en 2006, je mène de nombreux projets dans le show-business. Outre les galas et la publicité, je suis ambassadrice de plusieurs marques. Par ailleurs, je fais du théâtre et présente des émissions de divertissement à la Télévision suisse alémanique et tessinoise.