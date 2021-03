«Je reste très satisfaite de mon résultat!» Laurence Bezaguet Grobet

Fabienne Fischer est arrivée en tête des résultats du 1er tour avec 38’600 voix. Magali Girardin

«Je reste très satisfaite de mon résultat, nous déclare, vendredi, Fabienne Fischer. Si je me réfère au 1er tour de 2018, Antonio Hodgers avait recueilli quelque 40’000 voix et moi j’en ai obtenu 38’600. Je ne suis donc qu’à 1400 voix de celui-ci, alors qu’il était déjà conseiller d’État et donc mieux connu que je ne le suis.»

N’êtes-vous pas un peu trop sûre de vous? «Je ne fanfaronne pas, je ne prétends pas que l’élection est gagnée, mais ce sont-là des chiffres concrets.» Et de relever ce qui lui reste à faire pour l’emporter: «Chaque voix compte, je m’interroge ainsi sur la signification des 3000 votes blancs du 1er tour. Je suis allée à la rencontre du monde de la culture pour voir quelles actions devaient être accentuées pour le soutenir. J’ai été aussi surprise de ne pas avoir suffisamment su faire passer mon programme autour de l’emploi, de la formation professionnelle et de la sortie de crise. J’ai beaucoup œuvré sur ces thématiques et pourtant certains ne retiennent de moi que l’image d’une Verte qui défend les pistes cyclables…»