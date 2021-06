Nouvelle parution romande – «Je raconte la France de l’atome, je ne juge pas» Dans un livre hybride, l’écrivain Daniel de Roulet propose un tour de l’Hexagone inédit, au fil des centrales nucléaires. Entretien. Caroline Rieder

La centrale de Cattenom, dans l’est de la France, et son lac artificiel construit par EDF pour refroidir les réacteurs. KEYSTONE

La mode est aux guides de balades. Écrivain aux multiples ouvrages qu’on ne soupçonnera pas de céder à la tendance ambiante, Daniel de Roulet avait livré l’an passé une atypique traversée pédestre du pays dans «La Suisse de travers». Il récidive avec une publication pour le moins originale: un tour de France à travers ses 56 réacteurs nucléaires. Dans cette œuvre inclassable, il raconte ses visites, parfois à l’intérieur, lorsqu’il a obtenu un laissez-passer, mais le plus souvent aux abords de ces parcs de haute technologie ultrasécurisés, qu’il est interdit de photographier, et qu’il approche dans les limites du possible à pied, à vélo ou en train.

S’il décortique pour le profane les différentes générations de centrales, leurs avaries, leur état d’exploitation, son livre n’a rien d’un traité technique. L’écrivain évoque aussi la beauté du panache des tours de refroidissement. Ou musarde dans la nature environnante, par exemple le long de la Loire, qui «plus que tout autre fleuves français, a pu rester à la fois sauvage et indolente». Et marque, comme en négatif, l’empreinte technologique que porte un paysage qu’ont connu Stendhal, Maupassant, Balzac ou Rimbaud, dont on retrouve les mots.

Dans cet habile entrelacs, il évoque aussi les travailleurs du nucléaire, ses riverains ou ses déçus, comme à Fessenheim, où les habitants se voient revenus «au temps de la bougie» après le démantèlement prévu de la centrale imaginée pour vingt ans, qui a fonctionné quarante ans, et qui exigera trente ans pour la démonter.

Passionnant, le parcours dépasse le jugement pour proposer un état des lieux et une réflexion sur notre fascination pour le progrès. Et interroge le futur, puisque avec des déchets hautement radioactifs impossibles à éliminer, nous voilà entrés dans «notre nouvelle condition atomique». Interview.

La France et ses grands fleuves, c’est aussi la France du nucléaire. Pourquoi avoir voulu l’arpenter? C’est un peu mes adieux au nucléaire, sur lequel j’ai beaucoup écrit, car je me suis rendu compte qu’on est à la fin d’une ère. On voit bien qu’on ne peut pas continuer à faire fonctionner ces centrales. On sent d’ailleurs en France un essoufflement dans la construction, puisque depuis le début du siècle, il n’y a pas eu de nouvelles mises en service.

Vous relevez divers incidents et, ces jours, les médias évoquent ce réacteur français de dernière génération qui fuit en Chine… Oui, après Tchernobyl, il y a eu une fuite en avant technologique promettant plus de sécurité. Or les centrales de type EPF, qui avaient été présentées comme les plus sûres de toutes, ont elles aussi des problèmes. D’ailleurs le troisième réacteur de Flamanville (ndlr: en Normandie, dans le département de la Manche), prévu pour 2012, n’est toujours pas terminé. Pour les incidents, je donne des faits, sans en tirer de stratégie d’arrêt immédiat. Si j’avais écrit ce livre il y a trente ou quarante ans, j’aurais été plus incisif, car on était en train de les construire partout.

Daniel de Roulet a écrit de multiples livres. Après «La Suisse de travers», il publie «La France atomique». KEYSTONE

Pourquoi avoir calqué votre itinéraire sur «Le tour de la France par deux enfants», écrit en 1887 par une institutrice républicaine? Je connais ce livre depuis longtemps et, comme les enfants progressent le long des fleuves, c’était l’occasion ou jamais d’en parler. Surtout, cela permet de confronter cette croyance infaillible dans le progrès de la fin du XIXe siècle, à laquelle je me serais peut-être rattaché si j’avais vécu à ce moment-là, à notre vision actuelle.

Vous évoquez la Suisse à travers Kaiseraugst ou Lucens, mais sans vous attarder… On me dit maintenant que je devrais faire «La Suisse atomique», mais j’ai choisi la France car c’est une autre échelle, et pour montrer le lien entre nucléaire civil et militaire. On a besoin du premier pour maintenir la puissance de frappe du second. Ce sont d’ailleurs souvent les mêmes ingénieurs qui passent de l’un à l’autre.

S’il aborde ces questions, votre ouvrage est avant tout littéraire… Oui, car l’idée était de décrire cette réalité, on ne peut plus utiliser simplement le langage des ingénieurs expliquant comment ces centrales fonctionnent. Je voulais aussi évoquer les gens qui y travaillent, parce qu’en France cela représente quand même 400’000 personnes. Mais ce livre est un constat, pour moi il n’y a pas d’autre chose à faire en tant que littéraire.

Malgré vos positions antinucléaires, vous semblez fasciné par ces réalisations technologiques? Absolument. Je pense que c’est très difficile de ne pas y voir des réalisations communes importantes. Ce sont des œuvres d’ingénieurs, les cathédrales d’aujourd’hui. D’ailleurs ce n’est pas un livre polémique, mais presque mélancolique sur la fin de vie d’une technologie qu’il va falloir maintenant démanteler, ce qui prendra plus de temps encore que leur construction.

Vous posez malgré tout la question qui fâche, celle des déchets… C’est un vrai problème, dont sont conscients même les plus fervents nucléocrates. On ne se souvient même plus où étaient les usines d’arsenic d’il y a cent ans, alors comment faire pour indiquer la présence de produits radioactifs durant cent mille ans? La pire solution, à mon avis, serait de les enfouir. Il faudrait des piscines gardées en permanence, mais ça coûte cher…

Vous relevez un paradoxe: présentées comme une solution d’avenir, ces centrales sont aussi victimes du réchauffement climatique? Oui, j’ai découvert que beaucoup de celles installées au bord des fleuves doivent s’arrêter en été, par manque d’eau provenant des fleuves ou à cause de l’élévation de leur température.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris à l’issue de ce tour, que vous avez effectué en plusieurs années? Je ne savais pas que j’en reviendrais mélancolique…

Le livre Afficher plus «La France atomique» Daniel de Roulet Éd. Héros-Limite, 140 p.

